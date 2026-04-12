Franziska Koch fährt ein bärenstarkes Rennen bei der sechsten Roubaix-Ausgabe der Frauen. Und sie wird in einem spannenden Sprint-Showdown im Velodrom belohnt.

Roubaix (dpa) – Die deutsche Straßenrad-Meisterin Franziska Koch hat sensationell das Eintagesrennen Paris-Roubaix gewonnen. Im Velodrom von Roubaix bezwang die 25-Jährige die frühere dreimalige Weltmeisterin Marianne Vos bei der sechsten Ausgabe im Sprint und feierte so den größten Triumph ihrer Karriere. Nach 143,1 Kilometern zwischen Denain und Roubaix wurde die französische Tour-de-France-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot Dritte.

«Es ist schwer zu glauben. Ich habe davon geträumt. Roubaix ist ein Rennen, wo alles passieren kann», sagte die in Mettmann geborene Sportlerin, die in den vergangenen beiden Jahren den deutschen Meistertitel geholt hatte. «Es ist ein Traum», schwärmte sie.

Frauenrennen am selben Tag wie das der Männer

Lange lieferten sich die drei Fahrerinnen an der Spitze einen Schlagabtausch in der Spitzengruppe. Knapp vier Kilometer vor dem Ziel attackierte Koch die beiden Teamkolleginnen, doch konnte beide nicht nachhaltig abschütteln. Es lief also auf den Showdown im Velodrom hinaus.

Zum ersten Mal wurde das Frauenrennen am selben Tag wie das der Männer ausgetragen. Die Frauen kamen etwa zwei Stunden nach den Männern ins Ziel. Zuvor hatte sich der Belgier Wout van Aert in einem packenden Zweikampf im Sprint gegen Weltmeister Tadej Pogacar durchgesetzt.