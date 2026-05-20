Die Hälfte der 109. Italien-Rundfahrt ist geschafft. Der deutsche Profi Nico Denz fährt länger vorn mit, aber fällt weit vor dem Ziel zurück. Ein Kolumbianer jubelt an der ligurischen Küste.

Chiavari (dpa) – Der ecuadorianische Radprofi Jhonatan Narváez hat die elfte Etappe des 109. Giro d'Italia gewonnen. Auf den zum Ende hin hügeligen 195 Kilometern zwischen Porcari und dem Ort Chiavari setzte sich der 29-Jährige vor dem Spanier Enric Mas in einem finalen Zweikampf an der ligurischen Küste im Sprint durch. Der Italiener Diego Ulissi wurde Dritter.

Kein deutscher Profi schaffte es unter die besten zehn Fahrer. Nico Denz fuhr länger in einer Spitzengruppe mit. Der Red-Bull-Profi hatte in den vergangenen Jahren seine größten Erfolge beim Giro gefeiert. Drei Etappensiege weist die Bilanz des 32-Jährigen auf. Knapp 60 Kilometer vor dem Ziel fiel er aber zurück ins Hauptfeld.

Eulálio bleibt Erster in der Gesamtwertung

In der Gesamtwertung änderte sich wie erwartet nichts. Giro-Entdeckung Afonso Eulálio aus Portugal steht weiter oben mit 27 Sekunden vor dem zweimaligen dänischen Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard und 1:57 Minute vor dem Niederländer Thymen Arensman.

Am Donnerstag steht für die Profis eine ähnliche Etappe an. Erst geht es zwischen Imperia und Novi Ligure flach los, ehe auf den 175 Kilometern zum Ende hin zwei Anstiege der dritten Kategorie anstehen. Die Rundfahrt über 21 Teilstücke endet am 31. Mai in Rom.