Pogacar spricht von Doping und davon, als Eisverkäufer zu enden. Ricco, lebenslang gesperrt und heute Eiscafé-Betreiber, versteht die Anspielung – und hat eine Antwort parat.

Mailand (dpa) – Nach einem frechen Spruch von Tadej Pogacar ist im Radsport ein kleiner Doping-Zoff entbrannt. Im Mittelpunkt: Pogacar und der wegen wiederholten Dopings lebenslang gesperrte Ex-Profi Riccardo Ricco.

In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport hatte sich Pogacar zum Thema Doping geäußert. «Doping existiert für die Mehrheit des Pelotons heute einfach nicht mehr», sagte der fünfmalige Tour-de-France-Sieger und fügte an: «Verbotene Substanzen können deine Gesundheit schädigen. Radsport ist ein Sport und niemand will dafür sein Leben riskieren. Ein Fehler und du endest als Eisverkäufer oder so.»

Letzteres war offenbar ein Seitenhieb auf Ricco, der 2011 nach einer unsachgemäßen Bluttransfusion wegen Nierenversagens ins Krankenhaus eingeliefert worden war und heute unter anderem ein Eiscafé betreibt.

Der 43-jährige Italiener antwortete via Instagram. «Ich akzeptiere den Spruch, sehr sympathisch. Ich hatte schon früher damit gerechnet. Aber ich sage dir: Es braucht nur einen Moment, und du machst Eiscreme mit mir. Deshalb sollte man zu 100 Prozent sicher sein, bevor man so etwas sagt», meinte Ricco. «Und außerdem habe ich viele gesehen, die auf die andere Seite geraten sind.»

Die Gemeinsamkeit von Pogacar und Ricco

Ricco war 2008 bei der Tour positiv getestet und für 20 Monate gesperrt worden. Nach dem Notfall drei Jahre später folgte eine zwölfjährige Sperre, die im Dezember 2020 nach weiteren Vorfällen auf lebenslang ausgeweitet wurde. «Ich war ein Idiot, der Geld und seine Karriere weggeworfen hat. Ich habe massiv gedopt», sagte Ricco einst. Ein Freund brachte ihn zum Eiscreme-Geschäft, darüber lernte er später seine Frau Melissa kennen.

Pogacar hat sich bereits in der Vergangenheit klar gegen Doping gestellt und bisher gibt es keine Verdachtsfälle. Sein Team UAE wird allerdings von Mauro Gianetti geführt. Der Schweizer war Teamchef von Ricco, als dieser 2008 bei der Tour de France erwischt worden war. Zudem hatte es bereits zu Gianettis Laufbahn als Profi Dopinggerüchte um ihn gegeben.