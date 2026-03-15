Zurück im Rampenlicht: Radprofi Georg Steinhauser holt nach einem harten Jahr Platz drei und das Weiße Trikot bei Paris-Nizza. Der Gesamtsieg geht an den souveränen Jonas Vingegaard.

Nizza (dpa) – Georg Steinhauser hat Paris-Nizza überraschend als Dritter abgeschlossen und damit den größten Rundfahrt-Erfolg seiner Karriere erzielt. Obendrein sicherte sich der 24-Jährige das Weiße Trikot des besten Jungprofis und trat damit das Erbe von Florian Lipowitz an, der im Vorjahr Zweiter geworden war. Auf der 129,2 Kilometer langen letzten Etappe mit Start und Ziel in Nizza genügte Steinhauser Platz sechs, Erster wurde der Franzose Lenny Martinez vor Gesamtsieger Jonas Vingegaard.

«Ich hatte einen richtig guten Tag. Es ist etwas Besonderes, wenn man Paris-Nizza auf dem Podium beenden kann. Das gibt einen ein paar extra Watt, die brauchte ich heute», sagte Steinhauser.

Für Steinhauser ist das Podium von großer Bedeutung. Der Giro-Etappensieger von 2024 hatte im vergangenen Jahr aufgrund einer lange unerkannten Borreliose-Erkrankung infolge eines Zeckenbisses einen Leistungseinbruch erlitten. Hinzu kamen mentale Probleme. «Der Radsport ist ein Hoch und Runter. Letztes Jahr war eher ein Runter. Ich werde das jetzt genießen», sagte Steinhauser im Ziel von Paris-Nizza.

Vingegaard unantastbar

Den Gesamtsieg sicherte sich Vingegaard souverän mit 4:23 Minuten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Kolumbianer Daniel Martinez und 6:07 Minuten vor Steinhauser. Mit seinem ersten Sieg beim «Rennen zur Sonne» feierte der zweimalige Sieger der Tour de France einen erfolgreichen Saison-Einstieg und sendete ein klares Signal an seinen großen Rivalen Tadej Pogačar. Neben dem Gelben Trikot gewann Vingegaard auch die Bergwertung und die Punktewertung.

In diesem Jahr wählt Vingegaard einen anderen Ansatz, um Pogačar nach zwei Gesamtsiegen nacheinander wieder vom Tour-Thron zu stoßen. Der 29 Jahre alte Däne fährt erstmals den Giro d'Italia, könnte damit als erster aktiver Fahrer Gesamtsiege bei den drei großen Landesrundfahrten verbuchen. Neben Tour und Giro zählt dazu die Vuelta in Spanien, die Vingegaard im vergangenen Jahr erstmals gewann.

Bei Paris-Nizza fuhr Vingegaard jedenfalls in einer eigenen Liga. Auf der vierten Etappe übernahm der Visma-Profi mit einem Solosieg die Führung in der Gesamtwertung, gewann tags darauf auch das fünfte Teilstück mit noch größerem Vorsprung.