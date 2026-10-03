Trotz starker Angriffe und mutiger Taktik bleiben die deutschen Fahrerinnen beim EM-Straßenrennen in Slowenien ohne Medaille. Gold geht wie schon bei der WM an die Titelverteidigerin.

Sencur (dpa) – Die deutschen Fahrerinnen haben trotz mutiger Taktik bei den Rad-Europameisterschaften in Slowenien eine Medaille im Straßenrennen knapp verpasst. Gold holte wie schon vor einer Woche bei den Weltmeisterschaften die niederländische Titelverteidigerin Demi Vollering. Silber sicherte sich ihre Landsfrau Puck Pieterse, Bronze ging an Marlen Reusser aus der Schweiz.

Antonia Niedermaier landete nach 130 Kilometern als beste Deutsche auf dem fünften Platz. Kurz vor dem Ziel stürzte die Polin Katarzyna Niewiadoma-Phinney vor Niedermaier und brachte die Deutsche damit um die Chance auf Edelmetall.

Niederländisches Team dominiert

Bis 38 Kilometer vor dem Ziel durften Margot Vanpachtenbeke aus Belgien und die Österreicherin Carina Schrempf vom Titel träumen. Doch die niederländische Equipe machte im Finale Ernst, holte das Duo ein und sorgte mit einer Tempoverschärfung bei vielen Konkurrentinnen für Probleme. Das Feld schrumpfte zunehmend und aus deutscher Sicht konnte zunächst nur Niedermaier mithalten.

In der Abfahrt schaffte Franziska Koch den Anschluss und ließ die Favoritinnen mit einer Attacke direkt hinter sich. Doch auch ihr gelang es nicht, sich mit ihrer Mitstreiterin entscheidend abzusetzen. Gleiches galt für Liane Lippert, die es ebenfalls versuchte. Im Schlussanstieg setzte sich Vollering dann entscheidend ab.