Auch mit 37 Jahren nimmt John Degenkolb noch einmal die Tour de France in Angriff. Nicht dabei ist ein früherer deutscher Hoffnungsträger.

Barcelona (dpa) – Routinier John Degenkolb nimmt zum elften Mal an der Tour de France teil. Der 37-Jährige soll mit seiner Erfahrung wieder sein Team Picnic PostNL anführen. Neben Degenkolb, der 2015 eine Tour-Etappe gewann, steht auch sein deutscher Kollege Niklas Märkl wie im Vorjahr im achtköpfigen Aufgebot. 2025 hatte Degenkolb nach seinem schweren Sturz bei der Flandern-Rundfahrt noch passen müssen, als er mehrere Brüche im Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen und Schlüsselbein erlitten hatte.

Deutscher Tour-Rekord-Teilnehmer ist Jens Voigt mit 17 Starts. Dahinter folgen aus deutscher Sicht Erik Zabel (14), Tony Martin (13) sowie Udo Bölts und Simon Geschke (jeweils 12).

Kein Tour-Ticket für Buchmann

Im Gegensatz zu Degenkolb fehlt Emanuel Buchmann dagegen bei der Frankreich-Rundfahrt. Der Tour-Vierte von 2019 wurde von seinem Cofidis-Team nicht berücksichtigt.

Angeführt wird die deutsche Tour-Fraktion vom Vorjahresdritten Florian Lipowitz. Als Helfer in seinem Red-Bull-Team steht ihm unter anderem Nico Denz zur Seite. Der deutsche Zeitfahrmeister Nils Politt wird indes beim UAE-Rennstall Weltmeister Tadej Pogacar im Kampf um den fünften Tour-Sieg unterstützen.

Vor ihrem Tour-Debüt stehen der deutsche Meister Felix Engelhardt (Jayco), Max Kanter (Astana) und Georg Steinhauser (EF Education). Auch die beiden deutschen Sprinter Pascal Ackermann (Jayco) und Phil Bauhaus (Bahrain) sowie der deutsche Ex-Meister Georg Zimmermann (Lotto) werden beim Grand Depart in Barcelona am Samstag an den Start gehen.