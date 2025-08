Nach viermonatiger Verletzungspause kehrt Radprofi John Degenkolb zurück. Bei der Deutschland Tour geht der 36-jährige Routinier an den Start. Auch ein Top-Star hat sein Kommen angekündigt.

Frankfurt (Main) – Der frühere Paris-Roubaix-Gewinner John Degenkolb wird bei der Deutschland Tour sein Comeback geben. «Ich freue mich so sehr, dass wir es wieder geschafft haben, mich auf die Straße zu bringen», sagte der 36-Jährige in einem Videobeitrag auf der Plattform Instagram.

Bei der Flandern-Rundfahrt vor etwa vier Monaten war der einmalige Tour-de-France-Etappensieger gestürzt. Dabei zog er sich Brüche im Schlüsselbein, dem Handgelenk sowie dem Ellenbogen zu.

Van Aert dabei

Wenige Wochen nach dem spektakulären Tagessieg auf der Schlussetappe der Tour de France wird zudem der belgische Star Wout van Aert zum ersten Mal bei der Deutschland Tour dabei sein. Das gaben die Organisatoren der ASO Deutschland am Mittwoch bekannt, nachdem der Name zuvor bereits gehandelt worden war.

Der Klassikerspezialist mit Sprint-Fähigkeiten, der sich vor Zehntausenden Radsportfans im hügeligen Viertel Montmartre in Paris gegen den viermaligen Tour-Champion Tadej Pogacar durchgesetzt hatte, führt das Visma-Team bei der am 20. August beginnenden Rundfahrt an.

Weitere namhafte Starter

Außerdem wird der italienische Sprinter Jonathan Milan wieder dabei sein. Im vergangenen Jahr gewann er den Prolog und zwei Etappen. Bei seinem Tour-de-France-Debüt in diesem Jahr gewann der 24-Jährige das Grüne Trikot und holte zwei Tagessiege.

Bei den deutschen Profis haben unter anderem Straßenrad-Meister Georg Zimmermann und Pogacars Kölner Edelhelfer Nils Politt ihre Teilnahme angekündigt.

Los geht die Tour mit einem Prolog in Essen. Dann folgen vier Etappen unter anderem durch Ostwestfalen und das Sauerland. Am darauffolgenden Sonntag endet die D-Tour mit einer 163,7 Kilometer langen Etappe zwischen Halle (Saale) und Magdeburg.