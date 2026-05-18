Die Tour de France startet 2028 in Reims – und führt gleich zu Beginn durch geschichtsträchtige Städte nahe der deutschen Grenze.

Reims (dpa) – Nach zwei Jahren im Ausland kehrt der Grand Départ der Tour de France 2028 nach Frankreich zurück. Wie der Ausrichter ASO bekanntgab, beginnt die 115. Auflage des wichtigsten Radrennens der Welt am 24. Juni in der Champagner-Stadt Reims. Die ersten Etappen sollen ebenfalls in der Nähe zur deutschen Grenze durch Städte wie Verdun und Metz führen. In diesem Jahr beginnt die Tour in Barcelona, 2027 rollt das Peloton in Edinburgh los.

Aufgrund der Olympischen Spiele in Los Angeles beginnt die Tour 2028 bereits eine Woche früher. Die Schlussetappe nach Paris findet am 16. Juli statt. Das olympische Einzelzeitfahren ist für den 19. Juli terminiert, im Straßenrennen werden am 23. Juli die Medaillen vergeben.

Für das Jahr 2029 bewirbt sich eine Leipziger Initiative um den Grand Départ. Nach derzeitigen Plänen soll die Tour 40 Jahre nach dem Mauerfall in Berlin beginnen und dann auf drei weiteren Etappen durch den Osten Deutschlands führen. Die kalkulierten Kosten liegen bei 25 Millionen Euro.