Frankreichs Radsport-Talent Paul Seixas ist bei der Tour Auvergne-Rhone-Alpe gestürzt. Der 19-Jährige kämpfte sich am Grand Colombier mit Blut und Löchern auf dem Trikot zurück ans Feld.

Berlin (dpa) – Radsport-Supertalent Paul Seixas ist auf der vorletzten Etappe der Tour Auvergne-Rhône-Alpes bei einer Abfahrt im französischen Jura-Gebirge gestürzt. Der 19-jährige Franzose war nach rund 40 Kilometern zu Fall gekommen und lag einige Zeit mit Schürfwunden und Blutflecken am Streckenrand.

Der Star aus dem Decathlon-Team kämpfte sich mit Löchern und Blut auf dem weißen Trikot des besten Jungprofis zurück ans Feld und kam mit einem Rückstand von 1:21 Minuten auf dem siebten Platz am Berg Grand Colombier ins Ziel. «Das war mein Fehler, es gibt keine Entschuldigung. Es ist ganz allein meine Schuld», sagte Seixas nach dem Rennen.

Der Etappensieg am Grand Colombier ging an den Mexikaner Isaac del Toro. In der Gesamtwertung liegt Seixas nach der siebten Etappe knapp zwei Minuten hinter dem führenden Luke Tuckwell aus Australien auf dem sechsten Rang. Die Tour Auvergne-Rhône-Alpes endet am Sonntag.

Seixas gilt in Frankreich als riesiges Talent. Beim EM-Straßenrennen 2025 fuhr der 19-Jährige auf den dritten Platz, hinter den Superstars Tadej Pogacar und Remco Evenepoel. Im April gewann der Franzose den Halbklassiker Flèche Wallonne als jüngster Sieger in der Geschichte des Traditionsrennens. Bei seinem Tour-de-France-Debüt im Juli will Seixas die Favoriten Pogacar und Jonas Vingegaard fordern.