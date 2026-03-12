Georg Steinhauser bleibt bei Paris-Nizza auf Erfolgskurs: Der 24-Jährige verteidigt das Weiße Trikot und hält seinen Podestplatz – doch der Vorsprung ist knapp.

Colombier-le-Vieux (dpa) – Georg Steinhauser überrascht bei der traditionsreichen Rad-Fernfahrt Paris-Nizza und strebt einen Platz auf dem Podium an. Der 24-Jährige verteidigte auf der fünften Etappe das Weiße Trikot des besten Jungprofis ebenso erfolgreich wie den dritten Platz in der Gesamtwertung. Dafür genügte Steinhauser in Colombier-le-Vieux Platz acht.

In der Gesamtwertung liegt Jonas Vingegaard, der die 206,3 Kilometer lange Etappe dominierte und gewann, 3:22 Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Martinez. Steinhauser hat bereits 5:50 Minuten Rückstand auf den zweimaligen Tour-de-France-Sieger aus Dänemark.

Paris-Nizza endet am Sonntag. Am Freitag geht es auf den 179,3 Kilometern von Barbentane nach Apt erneut anspruchsvoll zur Sache. Über vier Bergwertungen muss Steinhauser seinen dritten Platz vor Kevin Vauquelin verteidigen. Auf den Franzosen hat der EF-Profi nur 19 Sekunden Vorsprung.