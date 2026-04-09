Das belgische Idol Eddy Merckx ist erneut im Krankenhaus. Er kämpft mit ähnlichen Problemen wie schon in der jüngeren Vergangenheit.

Brüssel (dpa) – Die belgische Radsport-Legende Eddy Merckx ist laut Medienberichten erneut wegen Hüftproblemen ins Krankenhaus gebracht worden. Der als «Kannibale» bekannte 80-Jährige muss sich wohl erneut einer Operation unterziehen, wie mehrere Quellen der Nachrichtenagentur Belga bestätigten.

Merckx leidet demzufolge an einer Hüftinfektion, einer neuen Komplikation infolge seines Sturzes mit dem Rennrad im Dezember 2024. Das Radsport-Idol zog sich dabei damals einen Oberschenkelhalsbruch zu. Daraufhin folgten mehrere Komplikationen und Operationen.

Merckx holte in seiner Karriere von 1965 bis 1977 überragende 525 Siege, gewann je fünfmal die Tour de France und den Giro d'Italia, wurde dreimal Profi-Weltmeister, sammelte reihenweise Klassiker-Siege und stellte einen Stunden-Weltrekord auf.