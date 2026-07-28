Prominenter deutscher Zugang für das Team von Florian Lipowitz: Georg Steinhauser steht einem Bericht zufolge vor einem Wechsel zu Red Bull. Der 24-Jährige sorgte zuletzt für Aufsehen.

Berlin (dpa) – Das Radsport-Team Red Bull-Bora-hansgrohe steht einem Bericht zufolge vor der Verpflichtung des deutschen Radprofis Georg Steinhauser. Der 24-Jährige soll nach Informationen der «Bild» 2027 für das deutsche Team an den Start gehen.

Seit 2022 fährt der Sohn von Jan Ullrichs ehemaligem Teamkollegen Tobias Steinhauser für das Team EF Education-EasyPost und feierte in diesem Jahr sein Debüt bei der Tour de France, wo er als Helfer von Richard Carapaz im Einsatz war. Am 31. Dezember läuft sein Vertrag aus. Bei Red Bull könnte Steinhauser 2027 dann Radstar Remco Evenepoel und Florian Lipowitz unterstützen.

Starker Auftritt bei Paris-Nizza

Bei der Rundfahrt Paris-Nizza hatte sich Steinhauser in diesem Jahr als Gesamtdritter das Weiße Trikot des besten Jungprofis gesichert. Sein größter Erfolg war ein Etappensieg beim Giro d'Italia 2024. Im Jahr 2025 war der Allgäuer von einer lange unerkannten Borreliose-Erkrankung infolge eines Zeckenbisses zurückgeworfen worden.