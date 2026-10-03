Olav Kooij sprintet zum Sieg, während Walscheid sich mit einem «extrem guten Gefühl» verabschiedet. Ein Mitfavorit wird von einem technischen Defekt ausgebremst.

Münster (dpa) – Beim letzten Profi-Radrennen von Maximilian Walscheid hat Olav Kooij den Münsterland Giro gewonnen. Nach 190 Kilometern von Borken nach Münster setzte sich der Sieger von 2022 vor Jordi Meeus aus Belgien und seinem niederländischen Landsmann Frits Biesterbos im Massensprint durch.

Walscheid verpasste zum Abschluss seiner Laufbahn eine Top-Platzierung. Dem 33-Jährigen ging auf den letzten Metern die Kraft aus, er landete auf dem zwölften Rang. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer bleibt Lidl-Trek erhalten und wechselt nun ins «Performance Center» des Teams. Vor dem Start hatte Walscheid in einem SWR-Interview erklärt, er beende seine Karriere «mit einem wirklich extrem guten Gefühl». Zu seinen größten Erfolgen gehören der Weltmeistertitel mit der Mixed-Staffel im Zeitfahren 2021 und der Erfolg beim Münsterland Giro 2018.

Nach einigen missglückten Fluchtversuchen bildete sich zunächst eine sechsköpfige Spitzengruppe, die im Finale auf fünf Fahrer schrumpfte. Endgültig wurde sie erst fünf Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Jasper Philipsen konnte indes seinen Sieg der vergangenen beiden Jahre nicht wiederholen. Der belgische Mitfavorit wurde von einem technischen Problem zurückgeworfen.