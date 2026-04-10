Florian Lipowitz kämpft sich bei der Rundfahrt nach vorne. Im Sprint muss er sich dem jungen Franzosen Paul Seixas geschlagen geben.

Eibar (dpa) – Der deutsche Radstar Florian Lipowitz hat den Etappensieg bei der Baskenland-Rundfahrt knapp verpasst, aber den zweiten Platz in der Gesamtwertung erobert. Der Tour-de-France-Dritte musste sich auf dem schweren fünften Teilstück über 176,2 Kilometer mit acht Bergwertungen rund um Eibar im Sprint knapp dem Gesamtersten Paul Seixas geschlagen geben. Für das 19 Jahre alte Supertalent aus Frankreich war es bereits der dritte Etappensieg bei der schweren Rundfahrt.

30 Kilometer vor dem Ziel attackierte Lipowitz am vorletzten Anstieg, Seixas konnte er allerdings nicht abschütteln. Dagegen musste sein Red-Bull-Teamkollege Primoz Roglic – bis dato Gesamtzweiter – abreißen lassen. Das Duo fuhr am Ende mehr als eine Minute Vorsprung auf die Verfolger heraus.

Der von Tag zu Tag immer stärker werdende Lipowitz liegt nun in der Gesamtwertung 2:30 Minuten hinter Seixas. Der Slowene Roglic (3:40) folgt auf Platz drei. Am Samstag wartet zum Abschluss noch eine anspruchsvolle Etappe über 135,2 Kilometer von Goizper-Antzuola nach Bergara, wenn insgesamt sechs Bergwertungen zu meistern sind.

Seixas lässt Franzosen hoffen

Dann winkt Seixas der erste Rundfahrtsieg auf der WorldTour. Der Youngster ist der große Hoffnungsträger Frankreichs, in den kommenden Jahren bei der Tour endlich für den ersten Gesamtsieg eines einheimischen Fahrers nach mehr als 40 Jahren zu sorgen. Den bislang letzten französischen Sieg hatte Bernard Hinault 1985 geschafft.

Seixas hatte im vergangenen Herbst bereits den dritten Platz bei der EM hinter Superstar Tadej Pogacar und Remco Evenepoel belegt. Bei der Baskenland-Rundfahrt gewann er die ersten beiden Etappen in überlegener Manier und baute danach seinen Vorsprung stetig aus.