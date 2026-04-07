Florian Lipowitz verbessert sich bei der Baskenland-Rundfahrt auf Rang drei, doch gegen den 19-jährigen Paul Seixas bleibt er ohne Chance.

Cuevas de Mendukilo (dpa) – Florian Lipowitz hat auf der zweiten Etappe der Baskenland-Rundfahrt gute Bergform gezeigt und sich insgesamt auf Rang drei verbessert. Die deutsche Radsport-Hoffnung war allerdings gegen Supertalent Paul Seixas chancenlos. Der erst 19 Jahre alte Franzose gewann nach dem Auftaktzeitfahren auch die 164,1 Kilometer lange Etappe zu den Mendukilo-Höhlen mit großem Vorsprung. Lipowitz belegte Platz acht.

In der Gesamtwertung baute Seixas seine Führung aus und liegt nun 1:59 Minuten vor Primoz Roglic. Dessen Red-Bull-Teamkollege Lipowitz, Sechster des Einzelzeitfahrens in Bilbao, ist mit einem Rückstand von 2:08 Minuten Dritter. Im vergangenen Jahr hatte der 25-Jährige die Rundfahrt auf Platz vier beendet.

Seixas attackierte am San Miguel de Aralar etwa 26 Kilometer vor dem Ziel. Auf dem 9,4 Kilometer langen Anstieg war Lipowitz zunächst der einzige Verfolger des Teenagers, konnte jedoch nicht aufschließen. Daraufhin ließ sich Lipowitz in eine Gruppe zurückfallen, um Kräfte zu sparen – und attackierte kurz vor dem Gipfel erneut erfolglos.