Erst Bronze im Teamsprint, nun Gold im 1.000-Meter-Zeitfahren: Pauline Grabosch trumpft bei der Bahnrad-WM in Shanghai groß auf. Auch Lisa Klein und Tim Torn Teutenberg holen Edelmetall.

Shanghai (dpa) - Bahnradsprinterin Pauline Grabosch hat bei den Weltmeisterschaften in Shanghai die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen. Im 1.000-Meter-Zeitfahren siegte die 28 Jahre alte Magdeburgerin in 1:04,572 Minuten vor den Niederländerinnen Hetty van den Wouw (1:05,223) und Sofie van Rooijen (1:05,398). Lisa Klein in der Einerverfolgung über 4.000 Meter und Tim Torn Teutenberg im Mehrkampf Omnium holten am vierten WM-Tag zwei weitere Medaillen für das deutsche Team.

Für Grabosch ist es das erste Einzel-Gold bei einer WM. Zwischen 2020 und 2023 hatte sie zusammen mit Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze viermal in Serie WM-Gold im Teamsprint gewonnen. «Es bedeutet die Welt für mich. Ich habe jede Sekunde auf dem Podium genossen», sagte die glückliche Weltmeisterin nach der Siegerehrung in Shanghai. Nun werde sie die Goldmedaille in vollen Zügen genießen. «Herzlichen Dank. Diese Medaille ist auch für alle, die mich auf dieser Reise unterstützt haben.»

Weiteres Edelmetall für Klein und Teutenberg

Lisa Klein hatte das kleine Finale in der Einerverfolgung auf der Bahn in Shanghai von Beginn an unter Kontrolle. Die 30-Jährige aus Saarbrücken siegte klar gegen die Italienerin Martina Alzini. Gold und Silber gingen an die Britinnen Millie Couzens und Josie Knight.

Der 24 Jahre alte Kölner Teutenberg zeigte beim abschließenden Punktefahren seine Klasse und sicherte sich mit 115 Punkten hinter Iuri Leitao (149) aus Portugal und dem Niederländer Fabio van den Bossche (129) den dritten Rang im Mehrkampf Omnium.

Zweite WM-Medaille für Grabosch in Shanghai

Vor dem Schlusstag der Titelkämpfe in der chinesischen Metropole hat das deutsche Bahnrad-Team bislang sechs Medaillen eingefahren. Zum Auftakt holte Grabosch mit Clara Schneider, Lea Sophie Friedrich im Teamsprint Bronze. Sprinter Maximilian Dörnbach gewann überraschend die Silbermedaille im Keirin. Bronze gab es für den Vierer der Frauen mit Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger und Messane Bräutigam.