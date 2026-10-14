Titelkämpfe in Shanghai
Bahnrad-WM: Deutscher Frauen-Vierer auf Medaillenkurs
Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen
Gibt es wieder eine Medaille für Deutschland in der Mannschaftsverfolgung. (Archivbild)
Jan Woitas. DPA

Seit Jahren sorgen Franziska Brauße und Co. in der Mannschaftsverfolgung für Medaillen. Höhepunkt war 2021 der Olympiasieg. Bei der WM in Shanghai winkt wieder Edelmetall.

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Shanghai (dpa) – Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen ist bei den Weltmeisterschaften in Shanghai auf Medaillenkurs. Die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie die erst 20-jährige Messane Bräutigam fuhren in der Qualifikation in 4:09,978 Minuten die zweitschnellste Zeit und stehen damit in der Runde der besten Acht. Schneller war nur Großbritannien (4:08,055).

Am Donnerstag geht es für das deutsche Team, das seit Jahren ein Medaillengarant ist, um den Einzug ins Finale, das in der chinesischen Metropole am Abend (13.48 Uhr/MESZ) ausgetragen wird.

Der deutsche Männer-Vierer schlug sich achtbar und sammelte als Sechster in der Qualifikation wichtige Punkte im Rennen um die Olympia-Teilnahme. Mit einer Zeit von 3:50,995 Minuten blieben Max-David Briese, Tim Torn Teutenberg, Moritz Binder und Benjamin Boos aber einige Sekunden hinter den Top-Teams und dürften mit der Medaillenvergabe nichts zu tun haben.

© dpa-infocom, dpa:261014-930-837150/1

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