Seit Jahren sorgen Franziska Brauße und Co. in der Mannschaftsverfolgung für Medaillen. Höhepunkt war 2021 der Olympiasieg. Bei der WM in Shanghai winkt wieder Edelmetall.

Shanghai (dpa) – Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen ist bei den Weltmeisterschaften in Shanghai auf Medaillenkurs. Die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie die erst 20-jährige Messane Bräutigam fuhren in der Qualifikation in 4:09,978 Minuten die zweitschnellste Zeit und stehen damit in der Runde der besten Acht. Schneller war nur Großbritannien (4:08,055).

Am Donnerstag geht es für das deutsche Team, das seit Jahren ein Medaillengarant ist, um den Einzug ins Finale, das in der chinesischen Metropole am Abend (13.48 Uhr/MESZ) ausgetragen wird.

Der deutsche Männer-Vierer schlug sich achtbar und sammelte als Sechster in der Qualifikation wichtige Punkte im Rennen um die Olympia-Teilnahme. Mit einer Zeit von 3:50,995 Minuten blieben Max-David Briese, Tim Torn Teutenberg, Moritz Binder und Benjamin Boos aber einige Sekunden hinter den Top-Teams und dürften mit der Medaillenvergabe nichts zu tun haben.