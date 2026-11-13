Nach einem Autounfall, bei dem seine Frau starb, entging der einstige Weltmeister Rohan Dennis dem Gefängnis. Nun muss er sich aber auf eine Haftstrafe im neuen Jahr einstellen.

Adelaide (dpa) – Der australische Ex-Radprofi Rohan Dennis muss drei Jahre nach seiner Beteiligung am Unfalltod seiner damaligen Ehefrau Melissa Hoskins womöglich doch noch in Haft. Der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister war trotz eines fünfjährigen Fahrverbotes ohne Führerschein Auto gefahren. Vor einem Gericht im südaustralischen Adelaide bekannte er sich laut Medienberichten dazu schuldig. Dennis drohen nun bis zu 17 Monate Gefängnis.

Ein Urteil wird indes erst im neuen Jahr fallen, so dass der 36-Jährige die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel mit seiner Familie verbringen kann. Zunächst soll noch ein Bericht zum Verhalten von Dennis erstellt werden, den nächsten Termin setzte die Richterin für den 1. Februar an.

Richter warnte Dennis bereits vor Gang ins Gefängnis

Dennis war im Mai 2025 zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe im Zusammenhang mit dem Tod seiner damaligen Ehefrau verurteilt worden. Die ehemalige Radrennfahrerin Melissa Hoskins war Ende Dezember 2023 im Alter von 32 Jahren im Krankenhaus gestorben, nachdem sie in Adelaide vor dem Haus des Paares von einem Pick-up-Truck angefahren worden war. Am Steuer des Wagens saß Dennis, der Vater ihrer beiden Kinder. Zuvor gab es angeblich einen Streit zwischen den beiden.

Dennis hatte sich schuldig bekannt. Zunächst war er unter anderem wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge angeklagt. Vor Gericht räumte er aber einen minder schwerwiegenden Anklagepunkt ein, nämlich dass er eine Situation herbeigeführt habe, in der jemandem Schaden zugefügt werden kann.

Vor dem Richter im damaligen Prozess war Dennis zunächst auch dieses Mal wieder erschienen, nachdem er im vorigen Juni bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen war. Der Richter hatte den Zeitfahr-Weltmeister von 2018 und 2019 bereits gewarnt, dass ihm dieses Mal eine Haftstrafe drohe. Auf Antrag von Dennis' Anwälten legte er den Vorsitz im jetzigen Prozess danach nieder. Daher gab es jetzt einen weiteren Termin mit einer neuen Richterin.