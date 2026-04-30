Pogacar dominiert die Tour de Romandie weiter: Nach seinem Sieg im Sprint bleibt er an der Spitze. Welche Rolle ein gescheiterter Angriff von Lipowitz kurz vor dem Ziel spielte.

Vucherens (dpa) – Ob am Berg oder im Sprint: Straßenrad-Weltmeister Tadej Pogacar beherrscht die Tour de Romandie nach Belieben. Der slowenische Radstar gewann die zweite Etappe im Sprint einer größeren Gruppe und feierte damit bereits seinen zweiten Sieg am dritten Tag. Nur zum Auftakt im Prolog hatte sich Pogacar mit dem sechsten Platz begnügt.

Pogacar holte sich nach 173,1 Kilometern von Rue nach Vucherens den Sieg vor dem Franzosen Dorian Godon, der eigentlich zu den Topsprintern gehört und in diesem Jahr schon Etappensiege bei Paris-Nizza und der Katalonien-Rundfahrt eingefahren hatte. «Die anderen waren zu früh im Wind, das war ein Vorteil für mich. Ich hatte alles unter Kontrolle und konnte einen guten Sprint hinlegen», sagte Pogacar, der am Sonntag noch den schweren Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen hatte.

Lipowitz mit Attacke erfolglos

Kurz vor dem Ziel hatte Florian Lipowitz eine Attacke gestartet, entscheidend absetzen konnte er sich nicht. Ohnehin hat sich der deutsche Radstar mit seiner Fahrweise am Vortag keine Freunde gemacht, als er in einer vierköpfigen Ausreißergruppe um Pogacar Führungsarbeit verweigerte und dafür einen Rüffel vom Tour-Champion erhielt. In der Gesamtwertung bleibt Lipowitz Zweiter, sein Rückstand auf Pogacar beträgt 17 Sekunden.

Auch am Freitag wartet auf der dritten Etappe über 176,6 Kilometer mit Start und Ziel in Orbe auf die Fahrer wieder ein anspruchsvolles Profil. Vor allem der Col du Mollendruz, ein Berg der zweiten Kategorie, dürfte gut 30 Kilometer vor dem Ziel für eine Vorentscheidung sorgen.