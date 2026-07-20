Lance Armstrong wurden einst wegen Dopings alle sieben Toursiege aberkannt. Nun äußert sich der Texaner zu den nächtlichen Kontrollen im Zusammenhang mit dem Sturz-Aus von Mitfavorit Jonas Vingegaard.

Annecy (dpa) – In die Diskussionen um die nächtlichen Kontrollen bei der Tour de France hat sich sogar der prominenteste Dopingsünder der Radsport-Geschichte eingeschaltet. «Sie tauchten um 2 Uhr morgens vor seinem Zimmer (von Jonas Vingegaard) auf. Sie klopften an die Tür und weckten ihn mitten in der Tour de France. 2 Uhr morgens – das ist eine Frage der Menschenrechte. Ich bin sprachlos», sagte Armstrong in seinem Podcast «The Move».

Hintergrund der Debatten ist das Tour-Aus des Mitfavoriten Jonas Vingegaard, der auf der 15. Etappe stürzte und dabei einen Schlüsselbeinbruch erlitt. Vor der Etappe musste sich der zweimalige Tour-Champion um 2.00 Uhr einer Dopingkontrolle unterziehen. Spitzenreiter Tadej Pogacar, der sich einer ähnlichen Kontrolle um 5.00 Uhr stellen musste, sah darin womöglich einen Zusammenhang.

Armstrong besprach die Geschehnisse in seiner Sendung mit dem früheren britischen Toursieger Bradley Wiggins und seinem einstigen Edelhelfer George Hincapie. Das Trio spekulierte, dass Vingegaard nach dem langen Transfer auf der Etappe davor vermutlich erst um 1.00 Uhr im Bett gewesen sei. «Er war gerade erst eingeschlafen, und eine Stunde später wurde er wieder geweckt. Ich meine, wir sind uns doch alle einig, dass das nicht in Ordnung ist, oder?», sagte Wiggins.

Dem lebenslang gesperrten Armstrong wurden einst alle sieben Toursiege wegen seiner umfangreichen Dopingvergehen aberkannt. Später gab er in einer TV-Sendung alles zu. Bei der Tour ist der Amerikaner nicht mehr erwünscht.