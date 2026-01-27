Radstar Jonas Vingegaard hat einen Trainingsunfall. Bei einer Abfahrt soll er gestürzt sein. Über den genauen Hergang wird spekuliert - angeheizt durch einen Aufruf von Vingegaards Team.

Malaga (dpa) – Der dänische Radstar Jonas Vingegaard ist im Training gestürzt. Der 29-Jährige fühle sich aber okay und habe keine ernsthaften Verletzungen erlitten, teilte Vingegaards Team Visma mit. Über den genauen Hergang gab es keine offiziellen Angaben. Der Sturz des zweimaligen Tour-de-France-Gewinners soll sich Berichten zufolge auf einer Abfahrt bei Málaga im Süden Spaniens ereignet haben.

Verbunden mit der Entwarnung appellierte der Rennstall aber auch noch an Fans, die auf Rädern unterwegs sind, dass Sicherheit an oberster Stelle stehen müsse. «Zum Wohle Ihrer eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer bitten wir Sie, denen, die trainieren, so viel Platz und Ruhe wie möglich zu lassen», hieß es. In Medienberichten wird daher vermutet, dass ein Hobby-Radfahrer in irgendeiner Weise etwas mit dem Sturz zu tun hatte.