Radsport
Alpe d'Huez: Pogacar pulverisiert Pantani-Rekord
Tour de France – 19.Etappe
Tadej Pogacar siegt in Alpe d'Huez.
Jeff Pachoud. DPA

Sein Name wird künftig in einer der Kurven hinauf nach Alpe d'Huez stehen. Doch Tadej Pogacar hat bei seinem Etappensieg noch mehr erreicht. Der Slowene stellt einen Fabel-Rekord auf.

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Alpe d'Huez (dpa) - Radsportstar Tadej Pogacar hat bei seinem Etappensieg in Alpe d'Huez einen Rekord aufgestellt. Der Führende der Tour de France bewältigte den 13,8 Kilometer langen Alpenanstieg in 35:26 Minuten und war damit 1:24 Minuten schneller als Marco Pantani. Der Italiener hatte den Berg 1995 in 36:50 Minuten erklommen. Das teilte der Daten-Dienstleister Velon mit. Das entsprach einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,3 km/h.

«Ich wusste nicht, wo der Pantani-Rekord lag. Ich war in den letzten Wochen nicht so oft im Internet. Wichtig war für mich aber, das Rennen zu gewinnen. Ich habe gehört, dass ich den Rekord geschafft habe. Das macht mich glücklich. Einen 30 Jahre alten Rekord zu brechen, ist gut für uns», sagte Pogacar.

Der Gesamtzweite Remco Evenepoel hatte die 21 Serpentinen hinauf zum Skiort in 37:57 Minuten gemeistert. Nur Pogacar, dreimal Pantani und Jan Ullrich 1997 waren jemals in einem offiziellen Rennen schneller als der Doppel-Olympiasieger aus Belgien.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-434457/3

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