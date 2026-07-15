So schnell war die Tour de France noch nie unterwegs. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,91 Kilometern pro Stunde wird ein Rekord aufgestellt.

Nevers (dpa) – Nicht einmal vor den Rekorden von Mario Cipollini macht die Tour de France Halt. Auf der elften Etappe von Vichy nach Nevers, die der Norweger Søren Wærenskjold gewann, wurde – Zeitfahren und Prologe ausgenommen – die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit der Tour-Historie gemessen. 50,91 Kilometer pro Stunde legten Tadej Pogacar und Co. im Schnitt zurück.

Der bisherige Rekord datierte aus dem Jahr 1999, als Supersprinter Cipollini auf der Etappe von Laval nach Blois mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50,356 Kilometern pro Stunde zum Sieg raste.