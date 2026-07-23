Sonderfall Stabhochsprung: Die Meisterschaft wird in Hannover entschieden. Dort spielt der Wind auch dem Favoriten einen Streich.

Hannover (dpa) - Im heftigen Wind vor dem Opernhaus in Hannover hat Favorit Bo Kanda Lita Baehre den ersten Titel bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften verpasst. Der Stabhochspringer schaffte es nicht über seine Einstiegshöhe von 5,40 Metern und blieb ebenso wie Titelverteidiger Gillian Ladwig ohne gültigen Versuch.

Der nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen wieder erstarkte Lita Baehre hat in dieser Saison schon 5,90 Meter geschafft. Damit hat der einstige EM-Zweite aus Düsseldorf die Qualifikation für die Europameisterschaften vom 10. bis 16. August in Birmingham in der Tasche.

Den Meistertitel holte vor 4.000 Zuschauern völlig überraschend Marec Metzger vom TSV Gräfelfing, dem dafür 5,40 Meter genügten. Zweiter wurde Fabio Wünsche mit 5,30 Metern vor dem höhengleichen Constantin Rutsch. In Oleg Zernikel und Torben Blech fehlten zwei der besten deutschen Stabhochspringer der vergangenen Jahre verletzt.

Weitere Leichtathletik-Wettkämpfe in Bochum

Das Springen ist Teil der Finals, die an vier Tagen in Hannover ausgetragen werden. Stabhochsprung ist die einzige Leichtathletik-Disziplin, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfindet. Die anderen Wettkämpfe werden am Samstag und Sonntag im Wattenscheider Lohrheidestadion in Bochum ausgetragen.

In Hannover gibt es kein passendes Leichtathletik-Stadion. Die Arena am Maschsee, in der Fußball-Zweitligist Hannover 96 spielt, hat seit dem Umbau zur Fußball-WM 2006 keine Laufbahn. Andere Anlagen haben zu wenig Platz für Zuschauer.