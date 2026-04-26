Sebastian Vettel knackt beim London-Marathon die Drei-Stunden-Marke. Auch andere Promis laufen bei dem prestigeträchtigen Lauf mit - zum Beispiel TV-Moderator Kai Pflaume.

London (dpa) – Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat beim London-Marathon die für Hobbyläufer magische Drei-Stunden-Marke geknackt. Der 38-Jährige lief die 42,195 Kilometer in 2:59:08 Stunden und war damit 59:38 Minuten langsamer als der Sieger Sabastian Sawe aus Kenia, der damit einen Weltrekord aufstellte und als erster Mensch bei einem offiziellen Wettbewerb unter zwei Stunden blieb.

Vettel brauchte damit pro Kilometer etwa 4:14 Minuten und lief eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 14,1 Kilometern pro Stunde. Vettel war nicht der einzige Promi, der am prestigeträchtigen Lauf in der britischen Metropole teilnahm. Unter anderem war auch der englische Ex-Fußballer Tony Adams dabei. Und auch der deutsche TV-Moderator Kai Pflaume startete in London.

Der 58-Jährige, der auch schon den New-York-Marathon lief, kam nach 3:18:32 Stunden ins Ziel. Pflaume war damit gut 15 Minuten schneller als noch 2023 in der US-Metropole.