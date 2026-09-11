Ein neuer Wettbewerb in der Leichtathletik soll für noch mehr Spannung sorgen. Nun steht der erste Sieger des neuen Events fest.

Budapest (dpa) – Das deutsche Staffel-Team hat bei der ersten Entscheidung der Premiere eines neuen Leichtathletik-Events nicht in den Kampf um die Topplätze eingreifen können. Nachdem das deutsche Mixed-Quartett über 4x100 Meter bei der EM die Silbermedaille gewonnen hatte, musste es sich bei den erstmals ausgetragenen World Athletics Ultimate Championships mit dem sechsten Platz zufriedengeben.

USA erster Sieger bei neuem Event

Der erste Sieg des neuen Wettbewerbs, bei dem der Weltverband auf ein strafferes Programm fokussiert auf die Stars mit weniger Disziplinen und ohne Vorkämpfe setzt, ging an die Staffel aus den USA in 39,64 Sekunden. Die vier sind die ersten Ultimate Champions. Zweiter wurde Jamaika in 39,72 Sekunden, Dritter die Staffel aus Großbritannien in 40,26 Sekunden.

Kevin Kranz (Wetzlar), Jolina Ernst (Wattenscheid), Robin Ganter (Mannheim) und Sina Kammerschmitt (Mannheim) blieben in 40,85 Sekunden deutlich über der EM-Zeit. In Birmingham war das deutsche Team in der dort erstmals ausgetragenen Disziplin in 40,11 Sekunden deutschen Rekord gesprintet. Aus dem EM-Quartett war allerdings nur noch Kranz dabei.

Hohe Preisgelder als Anreiz

Durch den Wettkampf in der späten Saisonphase traten viele Staffeln nicht in Bestbesetzung an. Gastgebernation Ungarn war dank einer Wildcard dabei.

Das neue Format mit den Duellen von Olympiasiegern, Weltmeistern und anderen Top-Athleten soll künftig alle zwei Jahre stattfinden. Insgesamt schüttet der Weltverband zehn Millionen US-Dollar (rund 8,6 Millionen Euro) aus – nach Angaben des Verbands das höchste Preisgeld, das jemals bei einer einzelnen Leichtathletik-Veranstaltung angeboten wurde. Ein Sieg in einem Einzelwettbewerb bringt 150.000 Dollar, Platz zwei 75.000 und Platz drei 40.000 Dollar. Selbst Rang 16 wird noch mit 2.000 Dollar honoriert. Für einen Staffelsieg gibt es insgesamt 80.000 Dollar.