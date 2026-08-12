Vor 48 Jahren lief Olaf Beyer über 800 Meter in einer EM-Rekordzeit für die DDR zum Titel. Nun ist der Rekord Geschichte. Ein Ire läuft schneller.

Birmingham (dpa) - Der Ire Mark English hat einen von DDR-Läufer Olaf Beyer aufgestellten Uralt-Rekord bei Leichtathletik-Europameisterschaften über 800 Meter geknackt. Der 33-Jährige lief in seinem Halbfinale in Birmingham in 1:43,49 Minuten zum Sieg und war damit 35 Hundertstelsekunden schneller als Beyer 1978 bei seinem EM-Triumph in Prag.

English, der bereits zweimal EM-Bronze gewann, zählt am Donnerstagabend zu den Favoriten auf den Titel. Nur Zuschauer ist dann der deutsche Meister Alexander Stepanov, der als Fünfter seines Halbfinals ausschied.

Hürdenläufer Agyekum und Fischer-Breiholz mit Medaillenchancen

Im Finale stehen hingegen Emil Agyekum und Owe Fischer-Breiholz über 400 Meter Hürden. Der deutsche Rekordhalter Agyekum gewann sein Halbfinale in 48,17 Sekunden und nahm auf der Zielgeraden sichtbar an Tempo heraus. Fischer-Breiholz zog mit einer Zeit von 48,23 Sekunden ins Finale am Freitagabend ein.

Topfavorit auf den Titel ist Hürden-Star Karsten Warholm aus Norwegen. Der Olympiasieger von Tokio 2021 peilt seinen vierten EM-Titel über diese Distanz an.

Craft und Pudenz im Diskuswurf-Finale

In der Diskuswurf-Qualifikation der Frauen hatte aus dem deutschen Trio nur Shanice Craft keine Mühe, in die Entscheidung um die Medaillen am Freitagabend einzuziehen. Die dreimalige EM-Dritte hakte gleich im ersten Versuch mit 63,46 Metern die geforderte Weite von 62,50 Metern ab.

Die einstige EM-Zweite Kristin Pudenz kam dagegen nicht über 60,45 Meter hinaus und stand erst nach der zweiten Gruppe als Finalistin fest. Die Olympia-Zweite von Tokio haderte nach ihren drei Würfen mit sich.

Pudenz schimpft: «Das ist natürlich kacke»

«Ich war irgendwie zu vorsichtig, weil ich auf keinen Fall einen ungültigen machen wollte. Das habe ich dann irgendwie nicht so richtig loswerden können, dieses Vorsichtige», sagte die 33-Jährige.

Zum Schluss unterlief der Potsdamerin dann noch ein ungültiger Versuch. «Das ist natürlich kacke, wenn der dann im Netz landet», sagte Pudenz. Marike Steinacker, die im Vorfeld erkrankt war, schied mit schwachen 54,05 Metern aus.