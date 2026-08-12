Jean Paul Bredau gehört im EM-Finale über 400 Meter zu den Außenseitern. Der 27-Jährige zeigt eine gute Leistung, kann aber nicht in den Medaillenkampf eingreifen.

Birmingham (dpa) - Jean Paul Bredau hat über 400 Meter die erste große deutsche Überraschung bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham verpasst. Der 27-Jährige lief in 44,93 Sekunden auf den fünften Platz. Den EM-Titel sicherte sich Lokalmatador Matthew Hudson-Smith, nach dem im Alexander Stadium sogar eine für die EM temporär aufgebaute Tribüne benannt wurde.

Hudson-Smith, der seinen dritten EM-Titel über 400 Meter feierte, gewann in 44,17 Sekunden vor dem Franzosen Muhammad Abdallah Kounta (44,40) und Jonas Phijffers aus den Niederlanden (44,41).

«Heute war einfach das Ziel: Spaß haben», sagte Bredau nach dem Lauf in der ARD. Für Deutschland geht die Medaillen-Durststrecke über die prestigeträchtige Distanz weiter. Als letzter Mann gewann Ingo Schultz vor 24 Jahren bei seinem EM-Titel in München eine Medaille für Deutschland über 400 Meter.

Bredau auch ohne Medaille mit starker Saison

Immerhin schaffte Bredau in Birmingham sein bestes Einzelergebnis bei einer großen Meisterschaft. Bei der EM vor zwei Jahren in Rom wurde er Siebter. In dieser Saison hatte der gebürtige Potsdamer bereits vor der EM gezeigt, dass er so gut in Form ist wie nie zuvor in seiner Karriere.

Bei den deutschen Meisterschaften lief er schon persönliche Bestleistung in 44,72 Sekunden. In Birmingham konnte er sich nicht noch einmal steigern.