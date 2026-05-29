Torben Blech vermeldet nach seinem schlimmen Unfall eine niederschmetternde Diagnose. Der Stabhochspringer muss operiert werden - spricht aber trotzdem von Glück.

Leverkusen (dpa) – Stabhochspringer Torben Blech hat bei seinem schweren Wettkampfunfall einen Kreuz- und Innenbandriss, einen Schienbeinbruch sowie Prellungen und Quetschungen erlitten. Das teilte der 31-Jährige bei Instagram mit.

Blech war am vergangenen Sonntag beim Leichtathletik-Meeting im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern neben der Matte gelandet. Der Leverkusener musste seinen Wettkampf nach dem missglückten Versuch bei 5,45 Metern abbrechen.

Blech bleibt optimistisch

Trotz der niederschmetternden Diagnose, die das Saison-Aus bedeutet, richtete Blech den Blick zuversichtlich nach vorn. «Ein Glück im Unglück – es hätte weitaus schlimmer ausgehen können, wäre ich auf dem Kopf gelandet. Eine Operation ist unumgänglich, doch wir blicken optimistisch nach vorn», schrieb er.

Er habe das beste Team und die besten Menschen um sich herum. «Ich kann mich auf euch alle verlassen; ihr schenkt mir Hoffnung und Zuversicht. Der Weg wird nicht leicht sein – aber glaubt mir: Ich komme ZURÜCK!», bekräftigte Blech.