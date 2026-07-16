Leichtathletik
Speerwerfer Weber startet mit Sieg in Luzern in Saison
Julian Weber
Speerwerfer Julian Weber hat das Meeting in Luzern gewonnen. (Archivbild)
Michael Kappeler. DPA

Platz eins mit guter Weite: Der verspätete Saisonstart ist Julian Weber einen Monat vor der EM gelungen.

Luzern (dpa) – Mit einem geglückten Saisondebüt hat Speerwerfer Julian Weber Hoffnungen vor den Europameisterschaften in einem Monat in Birmingham geweckt. Der Mainzer siegte beim Meeting in Luzern mit guten 87,04 Metern vor dem Australier Cameron McEntyre, der 85,73 Meter warf.

Ex-Europameister Weber hatte seinen Einstieg in die EM-Saison aufgrund gesundheitlicher Probleme verschoben. Bei den Titelkämpfen vom 10. bis 16. August in Birmingham dürfte der 28-Jährige in dieser Form aber zu den Medaillenanwärtern zählen. Im vergangenen Jahr hatte Weber erstmals in seiner Karriere die Marke von 90 Metern übertroffen.

© dpa-infocom, dpa:260716-930-396817/1

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