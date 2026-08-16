Mit Julia Ulbricht hätte wohl vor einigen Wochen noch niemand im Kampf um die EM-Medaillen gerechnet. Nun feiert die Speerwerferin einen großen Erfolg.

Birmingham – Speerwerferin Julia Ulbricht hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham sensationell Silber gewonnen. Die 25-Jährige belegte im ersten großen Finale ihrer Karriere mit 61,53 Metern in ihrem ersten Versuch vollkommen überraschend den zweiten Platz. Besser war nur die neue Europameisterin Sara Kolak aus Kroatien (62,43 Meter). Dritte wurde die Serbin Adriana Vilagos (60,93 Meter).

Mit ihrem Silber-Wurf kam Ulbricht bis auf fünf Zentimeter an ihre persönliche Bestleistung heran, die sie vor drei Wochen bei ihrem Sieg bei den deutschen Meisterschaften aufgestellt hatte. Die bislang letzte Medaille einer deutschen Speerwerferin bei einer EM hatte vor acht Jahren Christin Maurer, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Hussong, mit ihrem Titelgewinn bei der Heim-EM in Berlin geholt.

Ulbricht galt vor der EM trotz ihrer kurz zuvor aufgestellten Bestleistung als Außenseiterin. Aber schon in der Qualifikation deutete sie an, dass sie in den Medaillenkampf eingreifen kann. Mit 60,86 Metern landete sie auf dem zweiten Platz. Im Finale legte sie dann noch einmal mehr als einen halben Meter drauf.