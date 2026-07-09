Sprint-Hoffnung Gout Gout muss nach einem Sehnenriss die Saison beenden. Wie er auf den Rückschlag reagiert.

Brisbane (dpa) – Für Australiens Sprint-Ausnahmetalent Gout Gout ist die Leichtathletik-Saison nach einer schweren Verletzung vorzeitig beendet. Der 18-Jährige zog sich im Training in Brisbane einen Teilriss der Sehne am linken Oberschenkel zu. Damit werde er nicht bei der U20-Weltmeisterschaft im nächsten Monat in Eugene starten können, teilte Gout Gout auf seinem Instagram-Account mit.

«Ich bin sehr enttäuscht, aber ich habe keine andere Wahl, als diese Situation zu akzeptieren», schrieb der Sprinter in den sozialen Medien. «Mein Fokus liegt nun in den kommenden Wochen und Monaten auf meiner Rehabilitation und darauf, dass ich 2027 besser, stärker und schneller zurückkomme.»

Gout Gout gilt in der Leichtathletik-Szene als Wunderkind. Er wird wegen seines Laufstils, seiner schlaksigen Figur, seiner Posen und vor allem wegen seiner schnellen Zeiten mit dem achtmaligen Olympiasieger und Weltrekordhalter über die 100 und 200 Meter Usain Bolt aus Jamaika verglichen.