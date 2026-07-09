Russlands Leichtathletik kämpft um die Rückkehr auf die internationale Bühne. Nun geht der nationale Verband juristisch gegen den Ausschluss vor - und hofft auf Erfolg.

Moskau (dpa) – Der russische Leichtathletik-Verband will gegen den Ausschluss seiner Sportlerinnen und Sportler von internationalen Wettbewerben vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas ziehen. Man habe den Cas angerufen, teilte der Verband zwei Tage nach der Wiederzulassung Russlands durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit.

Russland reagiert damit auch auf eine Entscheidung des Weltverbands aus der vergangenen Woche, weiter an dem Ausschluss von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportler an internationalen Wettbewerben festzuhalten. Man sehe die «grundlegenden Interessen der Leichtathletik in Russland beeinträchtigt», erklärte der nationale Verband nun. Währenddessen lockerte das IOC zuletzt die Beschränkungen gegen Russland mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Weltverband ändert Haltung zu Russland-Zulassung nicht

«Wir nehmen den Einspruch des russischen Leichtathletik-Verbands beim Cas zur Kenntnis und werden unsere Position mit Nachdruck verteidigen», wurde der Weltverband von der US-Nachrichtenagentur Associated Press zitiert. World-Athletics-Präsident Sebastian Coe hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass man Optionen für «einen an Bedingungen geknüpften Weg zurück in den internationalen Wettbewerb» erörtert, sich dann aber doch gegen eine Aufhebung der Suspendierung entschieden habe.

World Athletics hatte Russland und Belarus wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das Startrecht bei internationalen Wettkämpfen entzogen. Zuvor war Russland vom Weltverband bereits im November 2015 wegen systematischen Dopings gesperrt worden. Seitdem erteilte der Weltverband nur einzelnen russischen Athletinnen und Athleten nach Prüfung eine Starterlaubnis als neutrale Sportler. Aufgrund des Kriegs folgte dann eine separate Sperre.