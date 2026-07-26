Hürdenläufer Emil Agyekum demonstriert auch bei den deutschen Meisterschaften seine starke Form. Vizeweltmeister Merlin Hummel wird seiner Favoritenrolle im Hammerwurf gerecht.

Bochum (dpa) – Favorit Emil Agyekum hat sich den deutschen Meistertitel über 400 Meter Hürden geholt und die nächste Bestmarke des deutschen Idols Harald Schmid unterboten. Der 27-Jährige vom SCC Berlin gewann bei den Leichtathletik-Titelkämpfen in Bochum in starken 47,65 Sekunden.

Diesmal brach er den Meisterschaftsrekord von Schmid, der seit 1985 bei 48,02 Sekunden stand. «Ich bin super drauf, hab' ein neues Level erreicht», sagte Agyekum. Er hatte zuletzt in 47,45 Sekunden nach fast 44 Jahren den deutschen Rekord von Schmid geknackt. Auch der zweitplatzierte Owe Fischer-Breiholz zeigte in 48,08 Sekunden eine starke Leistung im Wattenscheider Lohrheidestadion.

Hummel dicht an die 80 Meter, auch Klose jubelt

Der WM-Zweite Merlin Hummel ist erneut deutscher Meister im Hammerwurf. Der Titelverteidiger siegte mit 79,18 Metern. «Die 80 wäre schön gewesen, aber wir haben ja noch Birmingham», sagte Hummel mit Blick auf die EM.

Zweiter wurde Sören Klose, der Ex-Meister schaffte mit 78,18 Metern eine persönliche Bestleistung. Klose erfüllte zudem die direkte Norm für die Europameisterschaften, die in zwei Wochen in Birmingham beginnen. Dort zählt Hummel – wie auch Agyekum – zu den deutschen Hoffnungsträgern.

Die Bedingungen für die Hammerwerfer waren anfangs schwierig, nachdem Nieselregen für einen rutschigen Wurfring gesorgt hatte.