Sie gewann Gold bei Olympia und der WM - jetzt muss Peres Jepchirchir erst einmal zuschauen. Eine Dopingprobe bei der Kenianerin ist positiv.

Monaco (dpa) – Marathon-Olympiasiegerin Peres Jepchirchir aus Kenia ist nach einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert worden. Wie die unabhängige Integritätseinheit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics mitteilte, war der Test auf die verbotene Substanz EPO positiv. Jepchirchir gewann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio die Goldmedaille. Im vergangenen Jahr wurde sie Weltmeisterin.

Die AIU, die im Auftrag des Weltverbandes Dopingfälle in der Leichtathletik untersucht, teilte auf der Plattform X mit, dass eine außerhalb eines Wettkampfs in Kenia entnommene Probe – noch vor ihrem Sieg beim Sydney-Marathon im August – ein positives Ergebnis für EPO aufgewiesen hatte.

Jepchirchir gewann den Sydney-Marathon im August. Es ist der jüngste bekannte Fall in einer langen Reihe von Dopingfällen unter kenianischen Langstreckenläufern. In Kenias Hauptstadt Nairobi finden in drei Jahren die übernächsten Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2029 statt.