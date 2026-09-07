Anfang September berichtet Weitspringerin Davis-Woodhall, dass sie sich bei einem Autounfall eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Jetzt verkündet die Amerikanerin ihr vorzeitiges Saison-Aus.

Budapest (dpa) - Weitsprung-Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall hat ihre Saison einige Tage nach ihrem Autounfall für beendet erklärt. «Nach sorgfältiger Überlegung mit meinem Team haben wir beschlossen, die Saison 2026 zu beenden», schrieb Davis-Woodhall bei Instagram. «Das tut weh. Ich bin traurig, enttäuscht und einfach nur verletzt von all dem.»

Davis-Woodhall hatte Anfang September in einer Medienrunde vor den in Budapest erstmals stattfindenden Ultimate Championships berichtet, dass sie in einen Autounfall verwickelt gewesen sei und sich dabei eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen habe. Der Unfall ereignete sich demnach auf dem Weg zu einer Trainingseinheit.

Neues Leichtathletik-Event

In der Medienrunde sagte Davis-Woodhall, sie sei «glücklicherweise ohne größere Verletzungen davongekommen». «Beide Autos haben einen Totalschaden. Viel mehr kann ich über den Unfall nicht sagen, aber es ist sehr beängstigend», erklärte die Amerikanerin. Ob die schwere Gehirnerschütterung in direktem Zusammenhang mit ihrem frühzeitigen Saisonende steht, ließ die Rivalin der deutschen Weitspringerin Malaika Mihambo in ihrem Beitrag bei Instagram offen.

Das neue Leichtathletik-Event findet von Freitag bis Sonntag in Budapest statt. Insgesamt 10 Millionen US-Dollar und damit umgerechnet mehr als 8,6 Millionen Euro werden ausgeschüttet. Allein die Siegerinnen und Sieger erhalten jeweils 150.000 US-Dollar.