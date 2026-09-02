Schock für Weitsprung-Star Tara Davis-Woodhall: Sie zieht sich bei einem Unfall eine Gehirnerschütterung zu. Die 27-Jährige hat noch Glück im Unglück - und spricht über ihre mentale Verfassung.

Budapest (dpa) – Weitsprung-Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall aus den USA hat bei einem Autounfall eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Das teilte die Rivalin von Malaika Mihambo bei einer Medienrunde gut eine Woche vor den erstmalig stattfindenden Ultimate Championships mit. Sie sei aber «glücklicherweise ohne größere Verletzungen davongekommen», betonte die 27-Jährige. Die Weltmeisterin wirkte aber dennoch sichtlich ergriffen. Der Unfall ereignete sich vergangene Woche auf dem Weg zu einer Trainingseinheit.

«Derzeit arbeite ich gemeinsam mit meinem Team und meinen Ärzten daran, wieder fit zu werden, bin mir aber nicht sicher, ob ich nächste Woche bei den Ultimate Championships antreten kann», schrieb Davis-Woodhall auf Instagram. Das neue Leichtathletik-Event findet vom 11. bis 13. September in Budapest statt. Insgesamt 10 Millionen US-Dollar und damit umgerechnet mehr als 8,6 Millionen Euro werden ausgeschüttet. Allein die Siegerinnen und Sieger erhalten jeweils 150.000 US-Dollar.

«Gesegnet, dass ich noch am Leben bin»

Davis-Woodhall war nach eigener Aussage gerade auf dem Weg zum Training, als es zu der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Sie sei auf einem Parkplatz unterwegs gewesen, als das andere Auto in ihre Fahrspur abgebogen sei. «Wir waren beide mit etwa 20 Meilen pro Stunde (Anm. d. Red. etwa 32 Kilometer pro Stunde) unterwegs. Beide Autos haben einen Totalschaden. Viel mehr kann ich über den Unfall nicht sagen, aber es ist sehr beängstigend. Ich habe Glück und bin gesegnet, dass ich noch am Leben bin und keine lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen habe», erklärte Davis-Woodhall.

Vor allem mental habe sie dieser Unfall mitgenommen, sagte die Olympiasiegerin von Paris. «Körperlich geht es mir gut. Psychisch ist da einfach irgendetwas, da spielt sich wirklich etwas ab. Das Timing ist wirklich unglücklich. Ich bin gerade auf dem Höhepunkt meines Trainings. Ich bin so schnell wie noch nie zuvor. Ich bin so stark wie noch nie zuvor», sagte Davis-Woodhall, die bei den Sommerspielen vor zwei Jahren in der französischen Hauptstadt Malaika Mihambo auf den Silberplatz verwies. Die deutsche Weitspringerin verpasst die Ultimate Championships wegen eines Muskelfaserrisses definitiv.