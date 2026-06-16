Für das Spektakel beim Meeting in Ostrava soll Noah Lyles sorgen. Und der 100-Meter-Olympiasieger enttäuscht nicht.

Ostrava (dpa) – 100-Meter-Olympiasieger Noah Lyles hat eine Weltbestzeit über die selten gelaufenen 150 Meter aufgestellt. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner sprintete beim Meeting im tschechischen Ostrava in 14,67 Sekunden zum Sieg. Die Zeit wurde als Weltrekord präsentiert. Doch einen offiziellen Weltrekord über diese Strecke führt der Leichtathletik-Weltverband nicht.

Im April war der Jamaikaner Kishane Thompson auf einer Bahn mit einer halben Kurve in 14,92 Sekunden die bisherige Weltbestzeit gelaufen. Auf einer komplett geraden Strecke wurden noch schnellere Zeiten über die 150 Meter erzielt. Jamaikas Superstar Usain Bolt schaffte die Distanz im Jahr 2009 in Manchester in 14,35 Sekunden.

In Ostrava wurde Australiens großes Sprint-Talent Gout Gout Dritter in 14,96 Sekunden. Der deutsche 200-Meter-Rekordler Joshua Hartmann kam in 15,20 Sekunden auf den sechsten Rang.