Alexandra Burghardt startet nach dem Ende ihrer Sportkarriere in eine neue Lebensphase. Die Freude ist groß.

Berlin (dpa) – Die zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin Alexandra Burghardt erwartet ihr erstes Kind. Die 32-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie im Bikini an einem Pool ihren sichtbaren Babybauch präsentiert. «Werdende Mama», schrieb die frühere Bob-Anschieberin und Sprinterin dazu. Komplettiert wurde es mit dem Hashtag «halfbaked», was mit Bezug auf ihre Schwangerschaft bedeuten könnte, dass sie quasi die Halbzeit geschafft hat.

Burghardt, die als zweite Deutsche bei Olympischen Sommer- und Winterspielen eine Medaille gewann, hatte im Juni ihre Sportkarriere beendet.

Burghardt war bis 2022 als Sprinterin aktiv, ehe sie zum Bob wechselte und im Eiskanal als Anschieberin von Mariama Jamanka bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking Silber im Zweierbob gewann. Nach der Rückkehr auf die Tartanbahn holte sie dann 2024 bei den Sommerspielen in Paris mit der 4x100-Meter-Staffel die olympische Bronzemedaille.