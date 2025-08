Die Favoritin ist auch deutsche Meisterin. Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye ist in Dresden in ihrer eigenen Liga unterwegs.

Dresden (dpa) - Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat sich mit einer ansprechenden Weite erneut zur deutschen Meisterin gekürt. Ogunleye gewann in Dresden mit 19,29 Metern vor Alina Kenzel und Katharina Maisch. Kenzel stieß 18,56 Meter, Maisch kam auf 18,31 Meter. Vor einer Woche war Drehstoßerin Ogunleye beim Berliner Istaf mit technischen Problemen noch unter 19 Metern geblieben.

Die Mannheimerin hat in dieser Saison bereits 19,67 Meter erreicht und im Winter bei der Hallen-EM mit Silber eine weitere Medaille eingeheimst. Für die Weltmeisterschaften vom 13. bis 21. September in Tokio zählt die 26-Jährige zu den großen deutschen Hoffnungen. Olympia-Gold in Paris holte Ogunleye im Vorjahr sensationell mit genau 20 Metern im letzten Versuch.