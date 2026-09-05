Leichtathletik-Star Jakob Ingebrigtsen geht nach dem Rennen in Brüssel verbal auf seine Konkurrenten los. Der 25-Jährige kritisiert die Taktik seiner Gegner - und verspricht Großes für die Zukunft.

Brüssel (dpa) – Leichtathletik-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen hat nach dem Diamond-League-Finale in Brüssel über 1.500 Meter über seine Konkurrenten geschimpft. «Ich bin gegen einen Haufen Feiglinge angetreten», sagte der Norweger nach dem Rennen, das er als Vierter beendete.

Was war passiert? Ingebrigtsen, der sonst für seine taktisch cleveren Rennen bekannt ist, sorgte dieses Mal früh für das Tempo in dem Weltklasse-Feld. Doch auf der Zielgeraden spurteten die stärksten Kontrahenten an dem 25-Jährigen vorbei – so auch Sieger Cameron Myers aus Australien. Robert Farken wurde als einziger deutscher Starter in dem Lauf Neunter.

Ingebrigtsen poltert: «Eine Gruppe von Verlierern»

«Ich gebe mein Bestes und laufe, um zu gewinnen, aber ich bin nicht stark genug. So ist es im Moment eben. Aber verdammt noch mal, was für eine Gruppe von Verlierern», wurde Ingebrigtsen von der norwegischen Rundfunkanstalt NRK zitiert.

Von der Art und Weise, wie seine Gegner liefen, zeigte er sich aber wenig beeindruckt. «Der Tempomacher macht vor mir einen beschissenen Job. Die anderen sind im Moment viel besser als ich, aber meine Güte. Und dann kommen sie einfach, wenn noch 50 Meter übrig sind», seufzte Ingebrigtsen, der in Brüssel über die Ziellinie gestürzt war.

Ingebrigtsen freut sich auf künftige Rennen

Die anderen Läufer hätten «Todesangst», betonte Ingebrigtsen. «Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, in ein paar Monaten zurückzukommen. Dann werde ich alle in Grund und Boden laufen», sagte der norwegische Lauf-Star, der 2021 in Tokio über 1.500 Meter und 2024 in Paris über 5.000 Meter Olympiasieger wurde.

In diesem Jahr plagten Ingebrigtsen Achillessehnenprobleme. Dennoch gewann er vor fast einem Monat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im britischen Birmingham Gold über 5.000 Meter vor dem deutschen Überraschungszweiten Florian Bremm.