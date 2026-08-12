Der Start für Leo Neugebauer ist nicht optimal, doch zur Halbzeit spricht viel für EM-Gold. Zu den Verfolgern gehört Niklas Kaul. Über 400 Meter macht Jean Paul Bredau ein gutes Rennen.

Birmingham (dpa) - Völlig ausgepumpt warf sich Leo Neugebauer nach den 400 Metern auf die blaue Bahn im Alexander Stadium, die Aussichten auf seinen ersten EM-Titel sind indes glänzend. Der Zehnkampf-Weltmeister führt zur Halbzeit und auch Ex-Welt- und Europameister Niklas Kaul hat vor seinem traditionell starken zweiten Tag Medaillenchancen.

Neugebauer liegt nach fünf Disziplinen mit 4.483 Punkten vorn, dahinter folgt mit 71 Zählern Rückstand der Niederländer Jeff Tesselaar. Dritter ist der Norweger Sander Skotheim mit 4.382 Zählern. Kaul belegt mit 4.214 Punkten Rang sechs. Der dritte deutsche Teilnehmer Amadeus Gräber folgt auf Rang 13.

Am Ende machen die Beine bei Neugebauer zu

«Der Traum wäre, zwei Medaillen für Deutschland mit heimzubringen», sagte Neugebauer in der ARD und wollte nur noch essen und schlafen. Auf den abschließenden 400 Metern ging Neugebauer schnell an und wurde dann auf der Zielgeraden bis auf den letzten Platz durchgereicht.

«Das war einfach so der Plan, schnell anzugehen. Mit 60 Metern to go haben die Beine zugemacht», erklärte der Athlet vom VfB Stuttgart und betonte: «Man kann nie sauer sein, wenn man seine Bestes versucht hat.»

Zwar rutschte Neugebauer zum Auftakt bei den 100 Metern leicht weg, doch nach dem Stolperstart setzte er sich bis zur Mittagspause bei über 30 Grad mit einem guten Weitsprung und einem starken Kugelstoßen an die Spitze. Neugebauer wuchtete das Gerät auf 17,13 Meter. So gut war kein anderer Zehnkämpfer vor ihm bei einer EM.

Kleiner Zittermoment im Hochsprung

Im Hochsprung war bei 1,99 Metern Schluss, nachdem der 26-Jährige 1,96 Meter zuvor erst im dritten und letzten Versuch bewältigte. Kaul schaffte dort sogar 2,02 Meter.

Der 28-Jährige zeigte sich beim Saisonhöhepunkt mit vier Bestleistungen für dieses Jahr und sogar einem persönlichen Rekord im Kugelstoßen gut in Form. «Form ist gut, zweite Zeit jemals unter 48 Sekunden - alles in allem passt das», sagte Kaul nach den 400 Metern.

Am Donnerstag - an dem es mehr als 35 Grad werden sollen - steht mit dem Speerwerfen unter anderem noch seine Paradedisziplin auf dem Programm. Zum Abschluss folgen die von den meisten Zehnkämpfern ungeliebten 1.500 Meter.

Bredau über 400 Meter Fünfter

Über 400 Meter lief Jean Paul Bredau auf einen guten fünften Platz. Der deutsche Meister durfte eingangs der Zielgeraden sogar noch auf eine Medaille hoffen und kam letztlich nach 45,00 Sekunden ins Ziel. Über den Titel jubelte der britische Lokalmatador Matthew Hudson-Smith (44,17), nach dem im Stadion sogar eine Tribüne benannt ist.

«Ich bin sehr zufrieden, gerade auch mit dem Semifinale von gestern, was auch extrem schnell war», sagte Bredau. Er hofft nun noch ein gutes Abschneiden mit der Staffel, die vor zwei Jahren in Rom mit Bredau und Hürden-Spezialist Emil Agyekum EM-Bronze holte.

Agyekum erneut mit starker Hürden-Vorstellung

In das Finale über 400 Meter Hürden waren am Vormittag sowohl der neue deutsche Rekordhalter Agyekum und Owe Fischer-Breiholz gelaufen. Besonders Agyekum hinterließ erneut einen starken Eindruck und geht mit Medaillenchancen in den Endlauf am Freitagabend.

Dann findet auch das Diskuswerfen der Frauen statt. Die dreimalige EM-Dritte Shanice Craft qualifizierte sich souverän, nach einigem Zittern ist auch die einstige EM-Zweite Kristin Pudenz dabei.

Im Hammerwerfen belegte Aileen Kuhn mit 68,24 Metern Rang zehn, den Titel holte die Finnin Silja Kosonen mit 76,28 Metern.