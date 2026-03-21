Bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Polen knackt der Schweizer Simon Ehammer einen 14 Jahre alten Weltrekord. Der Zehnkampf-Konkurrent des Deutschen Leo Neugebauer gewinnt mit großem Vorsprung.

Torun (dpa) – Der Schweizer Simon Ehammer hat bei seinem Titelgewinn bei der Hallen-WM in Polen einen 14 Jahre alten Weltrekord verbessert. Der 26-Jährige erreichte im Siebenkampf 6.670 Punkte und war damit 25 Punkte besser als der Amerikaner Ashton Eaton im Jahr 2012. Ehammer siegte mit 333 Punkten Vorsprung klar vor dem Amerikaner Heath Baldwin. Dritter wurde dessen Landsmann Kyle Garland. Der deutsche Starter Manuel Eitel belegte den neunten Platz.

Ehammer blickt auf ein enttäuschendes Jahr 2025 zurück. Beim Titelgewinn des Deutschen Leo Neugebauer bei der Freiluft-WM im September in Tokio schied er als Medaillenkandidat nach drei ungültigen Versuchen im Hochsprung des Zehnkampfs aus.

In Abwesenheit von Neugebauer trumpfte der Schweizer in Torun von Beginn an stark auf. Wie 2024 jubelte Ehammer als Hallen-Weltmeister der Leichtathleten. Ehammer ist der erste Schweizer überhaupt, der in der Halle eine Weltbestmarke aufstellt.