Vor ein paar Tagen läuteten die Hochzeitsglocken bei Stabhochsprung-Star «Mondo» Duplantis und seiner Partnerin Desiré. Jetzt hat der Schwede seiner frischgebackenen Frau einen Song gewidmet.

Stockholm (dpa) – Süße Liebeserklärung nach der Hochzeit: Schwedens Stabhochsprung-Star Armand «Mondo» Duplantis (26) singt in seinem neuen Song über das erste Treffen mit seiner Ehefrau Desiré Inglander. Pünktlich zum Mittsommer-Fest an diesem Freitag erscheint sein Lied «Midsummer». Darin singt Duplantis: «Ich will dich so sehr, dass es weh tut, du hast mein Herz an Mittsommer gestohlen.»

Der Song sei «nicht nur eine Hommage an den schönsten Feiertag überhaupt, sondern auch an den Tag, an dem ich meine jetzige Frau kennengelernt habe», wird der Leichtathletik-Star in einer Mitteilung zitiert. Die beiden sollen sich Mittsommer 2020 zum ersten Mal gesehen haben.

Neue Musik half über seltene Niederlage hinweg

Sein neuer Song hat ihm nach eigener Aussage auch über seine erste Niederlage seit fast drei Jahren hinweggeholfen, die er kürzlich ausgerechnet vor heimischem Publikum kassiert hatte. Der Weltrekordler, Weltmeister und Olympiasieger war beim Diamond-League-Meeting in Stockholm überraschend nur Zweiter geworden und hatte für ihn nur ganz schwache 5,80 Meter geschafft. Sein Weltrekord liegt bei 6,31 Metern.

Zeitgleich zur neuen Musik posteten Duplantis und seine Frau, die Influencerin Desiré Inglander, märchenhafte Bilder von ihrer Hochzeit in Cannes. Darauf ist die Braut in einem langen weißen Kleid mit Schleppe und Spitzenärmeln zu sehen. Duplantis trägt einen Smoking mit weißem Jackett und schwarzer Hose. Zu den Bildern schrieb das Paar nur: «12.06.2026.» In einem anderen Post teilte Inglander zahlreiche Fotos von ihren Hochzeitsvorbereitungen.