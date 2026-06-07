Die Fans in Stockholm hatten auf einen weiteren Weltrekord ihres Stabhochsprung-Stars «Mondo» Duplantis gehofft. Doch es kommt ganz anders.

Stockholm (dpa) – Ausgerechnet vor heimischem Publikum hat Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis erstmals seit fast drei Jahren wieder eine Niederlage kassiert. Der Weltrekordler, Weltmeister und Olympiasieger wurde beim Diamond-League-Meeting in Stockholm überraschend nur Zweiter. Der Schwede schaffte lediglich für ihn ganz schwache 5,80 Meter. So durfte der WM-Dritte Kurtis Marschall aus Australien mit übersprungenen 5,90 Metern unverhofft über den Sieg jubeln.

«Ich bin einfach schlecht gesprungen, ich weiß wirklich nicht so richtig, was ich sagen soll», erklärte der nur «Mondo» genannte Duplantis in der ARD. Im Vorjahr war er in Stockholm mit 6,28 Metern noch einen Weltrekord gesprungen, den er mittlerweile auf 6,31 Meter geschraubt hat. Diesmal sei er einfach bei keinem Versuch völlig bei der Sache gewesen. Der 26-Jährige hatte schon mit einem Fehlversuch über 5,60 Meter begonnen.

Deutsche Asse nur auf hinteren Plätzen

Die Schweizerin Audrey Werro gewann die 800 Meter in 1:53,98 Minuten und blieb nur sieben Zehntelsekunden über dem Uralt-Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1983.

Von den deutschen Assen um Weitspringerin Malaika Mihambo und Kugelstoßerin Yemisi Mabry schaffte es im Stockholmer Olympiastadion niemand auf die vorderen Ränge. Saisonhöhepunkt sind die Europameisterschaften vom 10. bis 16. August in Birmingham.