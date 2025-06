Rom (dpa) – Robert Farken hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Rom einen deutschen Uralt-Rekord geknackt. Der 27 Jahre alte Leipziger lief im Olympiastadion über 1.500 Meter als Vierter 3:30,80 Minuten. Damit unterbot der deutsche Meister den fast 45 Jahre alten Rekord von 3:31,58 Minuten, die Thomas Wessinghage Ende August 1980 gelaufen war. Schneller als der neue Rekordläufer waren in Rom nur Sieger Azeddine Habz aus Frankreich in 3:29,72 Minuten sowie der Kenianer Timothy Cheruiyot (3:29.75) und Anass Essayi aus Marokko (3:30,74).

