Birmingham (dpa) – Das nächste Mal wird Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis vor einem Wettkampf wohl auf keinen Fall mehr indisch essen. Denn eine Portion Chicken Tikka-Masala zum Mittag hätte den Olympiasieger auf seinem Weg zum vierten EM-Titel im britischen Birmingham fast gestoppt.

«Das war das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben getan habe. Wenn man einen schlechten Magen haben will, dann isst man vor einem Wettkampf indisches Essen. Ich verstehe nicht, warum ich das getan habe», sagte der zweimalige Olympiasieger der schwedischen Zeitung «Aftonbladet».

Meisterschaftsrekord, aber kein Weltrekord

Zwar gewann der dreimalige Weltmeister am Sonntag mit neuem Meisterschaftsrekord von 6,15 Metern sein viertes EM-Gold, hatte aber währenddessen Magenprobleme. Wohl auch deswegen verzichtete der Schwede darauf, seinen Weltrekord von 6,31 Metern anzugreifen.

Schon während des Essens hatte er offenbar eine Vorahnung, was passieren könnte. «Das hätte ich mir eigentlich denken können. Man sollte vor einem Wettkampf kein Chicken Tikka Masala essen», sagte Duplantis. Er versuchte zwar, die Soße abzukratzen, um nur das Hühnchen zu essen. Aber das brachte nichts. «Ich war den ganzen Tag auf der Toilette. Ich dachte, es wäre nicht so schlimm, aber es ist nicht so gut gelaufen», erzählte der Ausnahmekönner nach dem Wettkampf lachend.