Im Mai gewann Shewarge Alene noch den Marathon in Stockholm. Nun ist die Athletin in ihrer Heimat Äthiopien gestorben.

Addis Abeba (dpa) – Die äthiopische Marathonläuferin Shewarge Alene ist im Alter von 30 Jahren gestorben. Das bestätigte der äthiopische Leichtathletikverband der Deutschen Presse-Agentur.

Sie habe während eines Trainings in der Hauptstadt Addis Abeba über Herzprobleme geklagt und sei kurz darauf verstorben, sagte Yohannes Engida, der Generalsekretär des Verbands. Nähere Angaben zur Todesursache machte Engida nicht. Die Athletin sei am Mittwoch auf einem Friedhof in einem Vorort von Addis Abeba beerdigt worden.

Shewarge hatte am 31. Mai noch den Stockholm-Marathon gewonnen. Die Veranstalter schrieben bei Instagram: «Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.»