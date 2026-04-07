Der Marathon hat eine ganz besondere Bedeutung in der Leichtathletik. Dies will der Weltverband in Zukunft auch mit einer neuen WM würdigen.

Monte-Carlo (dpa) – Die Marathonläufer ermitteln ihre Weltmeister von 2030 an jährlich in einer eigenständigen Meisterschaft und nicht mehr im Rahmen der Leichtathletik-WM. Dies gab der internationale Dachverband World Athletics bekannt, der von einer strategischen Entscheidung zugunsten der Zukunft des Langstreckenlaufs schreibt.

2027 in Peking und 2029 – für die Titelkämpfe bewirbt sich unter anderem München – werden die Medaillen noch bei der WM vergeben. Als Ausrichter für die Premiere 2030 ist Athen im Gespräch. «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Weltmeisterschaft im Marathon zu prüfen», sagte der Brite Sebastian Coe, Präsident von World Athletics.

Bei der WM 2025 in Tokio hatte der deutsche Läufer Amanal Petros sensationell Silber gewonnen: Er unterlag erst in einem packenden Fotofinish Alphonce Felix Simbu aus Tansania.