Peres Jepchirchir gewinnt Marathon-Gold bei Olympia und der Leichtathletik-WM. Nun wird die Kenianerin wegen Epo-Dopings für drei Jahre gesperrt. Der Dopingfall reiht sich in eine lange Liste ein.

Monaco (dpa) – Marathon-Olympiasiegerin Peres Jepchirchir aus Kenia ist wegen Epo-Dopings für drei Jahre gesperrt worden. Das teilte die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics mit. Jepchirchir gewann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio die Goldmedaille. Im vergangenen Jahr wurde sie Weltmeisterin. Darüber hinaus siegte die 33-Jährige unter anderem beim Boston-Marathon 2022 und beim London-Marathon 2024.

Eine außerhalb eines Wettkampfs in Kenia entnommene Probe – noch vor Jepchirchirs Sieg beim Sydney-Marathon im August in diesem Jahr – hatte ein positives Ergebnis für Epo aufgewiesen. Nachdem sie am 20. Oktober von der AIU vorläufig suspendiert worden war, hatte Jepchirchir den Angaben zufolge zunächst noch bestritten, gedopt zu haben. Später akzeptierte sie die Disqualifikation aller Wettkampfergebnisse seit dem 17. Juli – einschließlich des Sieges in Sydney. Ihren Olympiasieg und auch ihren WM-Titel darf die Ostafrikanerin aber behalten.

Erythropoetin (Epo) als Doping-Mittel ist besonders in Ausdauersportarten bekannt. Es ist ein Hormon, das vor allem in der Niere entsteht und die Bildung der roten Blutkörperchen stimuliert. Mit Epo kann der Körper mehr Sauerstoff in die Muskeln transportieren.

Zwei weitere Kenianer gesperrt

Außer Jepchirchir sperrte die AIU noch zwei weitere Athleten aus Kenia. Veronica Loleo, die in diesem Jahr bei den Straßenlauf-Weltmeisterschaften in Kopenhagen im Halbmarathon den zweiten Platz belegt hatte, wurde ebenfalls wegen Epo-Dopings für drei Jahre gesperrt. Die 28-Jährige behauptete, in dem Zeitraum vor den Dopingproben eine Injektion erhalten zu haben, um eine Verletzung und die damit verbundenen Schmerzen zu behandeln.

Inzwischen aber akzeptierte sie die Disqualifikation aller ihrer Wettkampfergebnisse seit dem 6. September. Ihre Silbermedaille von der Straßenlauf-WM verliert sie damit wieder.

Langstreckenläufer Ronald Korir wurde wegen mehrerer Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln sogar für sechs Jahre gesperrt. Beim Vierten des Berlin-Marathons 2023 wurden 20 Blutproben analysiert, die vom 6. Mai 2023 bis zum 18. August 2025 entnommen wurden. Dabei wurden laut AIU Auffälligkeiten entdeckt, die Korir nicht erklären konnte. Ein Expertengremium kam einstimmig zu der Einschätzung, dass Korir mit hoher Wahrscheinlichkeit gedopt hat.

Kenia mit Dopingproblem: «Noch ein weiter Weg»

Jepchirchir, Loleo und Korir reihen sich in eine lange Liste von kenianischen Langstreckenläufern ein, die in den vergangenen Monaten und Jahren wegen Dopings gesperrt wurden. «Die kenianischen Behörden haben in den vergangenen fünf Jahren große Fortschritte im Kampf gegen Doping gemacht, doch diese Fälle zeigen, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt», sagte AIU-Chef Brett Clothier.

In drei Jahren finden in Kenias Hauptstadt Nairobi die Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. «Die kenianische Regierung ist sich der aktuellen Lage bewusst und hat sich verpflichtet, die Anti-Doping-Agentur Kenias weiter zu stärken und gegen die kriminellen Netzwerke vorzugehen, die Doping im Land begünstigen. Die Einzelheiten dieser Zusagen werden wir in den kommenden Monaten mit der kenianischen Regierung besprechen», so Clothier weiter.